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В мае в Украине пройдет перерасчет пенсий

Новости » Экономика     01.05.2020 - 07:20
В мае в Украине пройдет перерасчет пенсий
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Выплаты отдельным категория пенсионеров будут проиндексированы с коэффициентом 1,11

Плановая индексация пенсий в 2020 году пройдет с 1 мая, а коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №251 от 1 апреля "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".

Согласно постановлению, в 2020 году перерасчет пенсий проводится с 1 мая согласно закону" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлению Кабмина от № 124 от 20 февраля 2019 года.

Пересчет "проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитываемого для расчета пенсии, в размере 1,11".

При этом в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии, не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кроме того, с 1 мая 2020 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, не достигает 2100 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 1 апреля одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", которое предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен.

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