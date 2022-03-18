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В Украине с начала войны погибло 109 детей, еще 130 - пострадало

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Украина, Пятница 18 марта 2022 09:05
В Украине с начала войны погибло 109 детей, еще 130 - пострадало Фото: в Украине погибли 109 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с начала войны против России погибли 109 детей. Еще более 130 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской области - 55, Харьковской - 34, Донецкой - 26, Черниговской - 29, Николаевской - 20, Житомирской - 15, Сумской - 14, и Херсонской - 14.

Кроме того, из-за действий российских военных были повреждены 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего заведений пострадало в Донецкой области - 126, а также в Харьковской - 77, Николаевской - 39, Сумской - 32, Киевской - 41, Херсонской - 21. В Киеве повреждено 35 учреждений образования.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли удар по Киеву, Львову и Запорожью.

Кроме того, оккупанты не перестают обстреливать Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

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