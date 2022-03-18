Оккупанты обстреляли район вблизи Запорожья, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха во время телемарафона.

По его словам, российские оккупанты выпустили две бомбы, но одна из них разорвалась.

"Как только прилет был в районе под Запорожьем, у нас там военный объект, куда прилетели две бомбы: или "смерч", или с самолета сбросили. Одна разорвалась, одна - нет. Последствия уточняются. Пока данных о жертвах нет", - заявил Старух.