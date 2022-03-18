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Оккупанты обстреляли район вблизи Запорожья, - глава ОВА

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Запорожье, Пятница 18 марта 2022 08:37
Оккупанты обстреляли район вблизи Запорожья, - глава ОВА Фото: оккупанты обстреляли военный объект под Запорожьем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вражеские силы утром в пятницу, 18 марта, нанесли удар по военному объекту вблизи Запорожья. Последствия обстрела пока уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха во время телемарафона.

По его словам, российские оккупанты выпустили две бомбы, но одна из них разорвалась.

"Как только прилет был в районе под Запорожьем, у нас там военный объект, куда прилетели две бомбы: или "смерч", или с самолета сбросили. Одна разорвалась, одна - нет. Последствия уточняются. Пока данных о жертвах нет", - заявил Старух.

Напомним, сегодня российские войска нанесли удар по территории неподалеку Львовского аэропорта.

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