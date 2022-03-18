Авиаудар по Львову: ракеты оккупанта ударили по авиаремонтному заводу

Сегодня, 18 марта российские войска нанесли ракетный удар по авиаремонтному заводу Львова. Его здание уничтожено, предварительно - без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Львов. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожено. Активная работа завода была заблаговременно остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы", - написал Садовый.

Напомним, ранее стало известно, что во Львове сегодня около 6:30 прогремели взрывы, после которых на окраине города произошел пожар.

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