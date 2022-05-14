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В Украине с начала войны погибли 227 детей

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Киев, Суббота 14 мая 2022 08:32
В Украине с начала войны погибли 227 детей Фото: В Украине с начала войны погибли 227 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 227 детей. При этом пострадали более 420 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 14 мая 2022 года более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 мая в больнице умер 12-летний мальчик, который был ранен в начале месяца при обстреле Попасной Луганской области.

Больше всего пострадало детей в

  • Донецкой области - 139,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 99,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 48,
  • Луганской - 45,
  • Николаевской - 44,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Ранее сообщалось, что 218 детей, получивших ранения в результате российской агрессии, находятся в медицинских заведениях и продолжают лечение.

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