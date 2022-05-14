В Украине с начала войны погибли 227 детей
С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 227 детей. При этом пострадали более 420 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 14 мая 2022 года более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 12 мая в больнице умер 12-летний мальчик, который был ранен в начале месяца при обстреле Попасной Луганской области.
Больше всего пострадало детей в
- Донецкой области - 139,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 99,
- Черниговской - 68,
- Херсонской - 48,
- Луганской - 45,
- Николаевской - 44,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.
Ранее сообщалось, что 218 детей, получивших ранения в результате российской агрессии, находятся в медицинских заведениях и продолжают лечение.
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