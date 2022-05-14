В Украине с начала войны погибли 227 детей

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 227 детей. При этом пострадали более 420 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

"По состоянию на утро 14 мая 2022 года более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 мая в больнице умер 12-летний мальчик, который был ранен в начале месяца при обстреле Попасной Луганской области.

Больше всего пострадало детей в