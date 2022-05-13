ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В больницах находятся 218 детей, раненых российскими оккупантами, - омбудсмен

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 18:17
В больницах находятся 218 детей, раненых российскими оккупантами, - омбудсмен Фото: в больницах находится 218 раненых детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за российской агрессии в Украине пострадали более 420 детей. Из них 218 несовершеннолетних находятся в медицинских заведениях и продолжают лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Уполномоченного по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

"По состоянию на 11 мая 218 детей продолжают лечение в учреждениях здравоохранения. Больше всего таких детей в возрасте от 7 до 14 лет. 93% детей, обращавшихся за помощью, получили минно-взрывные травмы. 14 детей потеряли конечности, верхние или нижние", - отметила омбудсмен.

По ее словам, полиция получила 1112 обращений об исчезновении детей. Сейчас в розыске остаются 90 детей. Среди найденных несовершеннолетних - двое погибших.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 226 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС