В Україні з початку війни загинули 227 дітей

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 227 дітей. При цьому постраждали понад 420 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

"Станом на ранок 14 травня 2022 року понад 647 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними, 227 дітей загинули і понад 420 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 12 травня в лікарні помер 12-річний хлопчик, який був поранений на початку місяця при обстрілі Попасної Луганської області.

Найбільше постраждало дітей у