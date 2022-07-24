UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине с начала войны открыто 1 тысячу дел за коллаборационизм

Фото: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине за пять месяцев войны против России правоохранители открыли более одной тысячи уголовных дел за коллаборационизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко в Facebook.

"Более 1000 уголовных производств начаты за коллаборационную деятельность. 174 человека получили уведомление о подозрении", - написал он.

При этом глава Нацполиции сообщил, что правоохранители задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Напомним, СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область.

Кроме того, власти Николаева инициировали "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

В связи с этим город Николаев закроют на несколько дней. Это может произойти в течении недели-двух.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеУголовное дело