RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні з початку війни відкрито 1 тисячу справ за колабораціонізм

Фото: голова Національної поліції України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні за п'ять місяців війни проти Росії правоохоронці відкрили більше однієї тисячі кримінальних справ за колабораціонізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Національної поліції України Ігоря Клименка в Facebook.

"Понад 1000 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність. 174 особи отримали повідомлення про підозру", - написав він.

При цьому глава Нацполіції повідомив, що правоохоронці затримали понад 1530 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Нагадаємо, СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму в Херсонську область.

Крім того, влада Миколаєва ініціювала "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.

У зв'язку з цим місто Миколаїв закриють на кілька днів. Це може статися протягом тижня-двох.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніКримінальна справа