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В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем, - ООН

Фото: в Украине почти 8 млн беженцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет почти 8 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", - отмечают в организации.

По данным ООН, число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.

Напомним, за два месяца войны Украину покинули более 5 млн человек.

Отметим, по состоянию на 18 апреля более 1,4 млн украинцев зарегистрировались в качестве внутренне перемещенных лиц.

Война России против Украины идет 61-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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