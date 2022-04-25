В Україні з початку війни кожен шостий житель став біженцем, - ООН

В Організації об'єднаних націй (ООН) повідомили, що з початку війни з Росією в Україні кожен шостий житель став внутрішнім переселенцем. Їх число становить майже 8 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.