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В Украине с начала года зафиксировано 17 случаев заболеваемости столбняком

Новости » Общество    30.11.2018 - 20:18
В Украине с начала года зафиксировано 17 случаев заболеваемости столбняком
Фото: вакцинация (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией

В Украине с начала 2018 года зафиксировано 17 случаев заболеваемости столбняком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Врачи в Киевской области борются за жизнь мальчика, который заболел столбняком. С начала года это уже 17й случай столбняка в Украине. Столбняк поражает нервную систему, проявляется судорогами. Смертность от него достигает 70%", - говорится в сообщении.

Напомним, за 10 месяцев текущего года в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, в Украине не зафиксировано ни одной смерти из-за вакцинации с 1991 года.

Отметим, ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако, ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией. Всего в прошлом году было проведено почти 1,4 млн прививок.

 

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