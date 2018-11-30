В Україні з початку року зафіксовано 17 випадків захворюваності на правець

Фото: вакцинація (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також в Україні зареєстровано дев'ять випадків захворювання на дифтерію

В Україні з початку 2018 року зафіксовано 17 випадків захворюваності на правець. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Лікарі Київської області борються за життя хлопчика, який захворів на правець. З початку року це вже 17й випадок правця в Україні. Правець вражає нервову систему, що проявляється судомами. Смертність від неї досягає 70%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за 10 місяців поточного року в Україні зареєстровано дев'ять випадків захворювання на дифтерію.

За словами виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в Україні не зафіксовано жодної смерті через вакцинації з 1991 року.

Відзначимо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що в 2017 році було зафіксовано 18 смертей, які збіглися за часом із проведенням вакцинації. Однак, жодна з цих смертей не була пов'язана з вакцинацією. Всього в минулому році було проведено майже 1,4 млн щеплень.