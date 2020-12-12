В Украине с начала года уволили 255 судей

Высший совет правосудия за 11 месяцев 2020 года уволили 255 судей. Сейчас недостача кадров в судебной системе составляет 1888 судей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Так, с января по ноября по общим основаниям были уволены 229 судей. Из них 228 - на основе заявлений об отставке, ее один - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

По особым обстоятельствам уволены 26 судей: 22 - за совершение существенного дисциплинарного уступку, 4 - вследствие признания их по результатам квалификационного оценивания такими, которые не соответствуют занимаемой должности.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество уволенных судей возросло на 22 (237 - за первые 11 месяцев 2019 года).

"На 11 декабря 2020 фактическое количество судей в судах Украины составляет 5407 судей при определенном количестве 7295 судей. Полномочия осуществлять правосудие имеют 4778 судей. Количество вакантных должностей судей составляет 1888", - сообщили в ВСП.

Ранее РБК-Украина писало, что ВСП уволил Татьяну Величко с должности судьи Святошинского суда Киева.

Также сообщалось, что в Офисе президента начали консультации о ликвидации Окружного административного суда Киева.