Высший совет правосудия уволил судью Величко за нарушения при аресте собственности "Дарницы"

Фото: "Дарница" (РБК-Украина)

Высший совет правосудия по жалобе юриста фармацевтической компании "Дарница", освободил Татьяну Величко с должности судьи Святошинского суда Киева.

Об этом говорится на сайте ВСП.

В решении Высшего совета правосудия, в частности, говорится, что в 2014 году судья Величко арестовала 29,95% акций "Борщаговского химико-фармацевтического завода" (БХФЗ), определив срок действия постановления - 1 месяц, по соответствующему ходатайству Святошинского управления МВД в Киеве.

В 2015 году этот пакет акций приобрела фармацевтическая компания "Дарница". Однако в конце марта 2018, спустя почти 4 года, генеральный директор БХФЗ подала в суд заявление об исправлении описки в решении суда 2014 года.

Судья Величко, не уведомив "Дарницу", исправила описку в резолютивной части постановления об аресте имущества, а именно - исключила часть по определению срока действия постановления - один месяц. То есть, возобновила арест акций БХФЗ, ограничив право "Дарницы" пользоваться приобретенной собственностью.

Апелляционный суд позже отменил "исправление описки". Однако судья повторно приняла решение об "исправлении описки", и снова возобновила арест акций БХФЗ.

В результате Высший совет правосудия пришел к выводу, что судья совершила ряд дисциплинарных нарушений и должна быть освобождена от занимаемой должности.

"Принимая во внимание характер допущенного судьей Величко Т. А. дисциплинарного проступка, который является существенным, учитывая последствия таких действий судьи (нарушение законных прав ЧАО "ФФ "Дарница" владеть и распоряжаться своим имуществом, в результате чего предприятие было вынуждено прилагать дополнительные усилия для защиты нарушенных прав), степень вины судьи, учитывая положительную характеристику судьи, отсутствие непогашенных дисциплинарных взысканий, вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что эти обстоятельства не могут оправдать смягчение вида взыскания, подлежащего применению к судье. Применение более мягкого вида дисциплинарного взыскания, чем представление об увольнении судьи с должности, не будет пропорциональным характеру совершенного проступка", - говорится в решении ВСП.

Напомним, в конце октября 2020 Верховный суд удовлетворил жалобу фармацевтической компании "Дарница" и подтвердил право компании на акции Борщаговского химико-фармацевтического завода и законность их приобретения.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

ОАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, 30,77% акций БХФЗ принадлежит компании "Дарница", компаниям "Белдор Груп С.А." и "Леник Груп С.А." - соответственно 21,2636% и 20,3169%.