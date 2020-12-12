В Україні з початку року звільнили 255 суддів

Вища рада правосуддя за 11 місяців 2020 року звільнили 255 суддів. Зараз нестача кадрів у судовій системі становить 1888 суддів.

Про це повідомляє прес-служба ВСП.

Так, з січня по листопад на загальних підставах були звільнені 229 суддів. З них 228 - на основі заяв про відставку, її один - у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

За особливими обставинами звільнені 26 суддів: 22 - за вчинення істотного дисциплінарного поступку, 4 - внаслідок визнання їх за результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що не відповідають займаній посаді.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року кількість звільнених суддів зросла на 22 (237 - за перші 11 місяців 2019 року).

"На 11 грудня 2020 фактична кількість суддів у судах України становить 5407 суддів при певній кількості 7295 суддів. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4778 суддів. Кількість вакантних посад суддів становить 1888", - повідомили у ВСП.

Раніше РБК-Україна писало, що ВСП звільнив Тетяну Величко з посади судді Святошинського суду Києва.

Також повідомлялося, що в Офісі президента почали консультації про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.