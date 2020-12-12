ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні з початку року звільнили 255 суддів

Автор: Игорь Литвиненко

Вища рада правосуддя за 11 місяців 2020 року звільнили 255 суддів. Зараз нестача кадрів у судовій системі становить 1888 суддів.

Про це повідомляє прес-служба ВСП.

Так, з січня по листопад на загальних підставах були звільнені 229 суддів. З них 228 - на основі заяв про відставку, її один - у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

За особливими обставинами звільнені 26 суддів: 22 - за вчинення істотного дисциплінарного поступку, 4 - внаслідок визнання їх за результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що не відповідають займаній посаді.

Популярні новини

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року кількість звільнених суддів зросла на 22 (237 - за перші 11 місяців 2019 року).

"На 11 грудня 2020 фактична кількість суддів у судах України становить 5407 суддів при певній кількості 7295 суддів. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4778 суддів. Кількість вакантних посад суддів становить 1888", - повідомили у ВСП.

Раніше РБК-Україна писало, що ВСП звільнив Тетяну Величко з посади судді Святошинського суду Києва.

Також повідомлялося, що в Офісі президента почали консультації про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суд