У Зеленского заявили о начале консультаций по ликвидации ОАСК

Фото: ОАСК (РБК-Украина)

В Офисе президента Украины заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева. Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему".

Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей".

"Но на данный момент (середина ноября, - ред.) из Офиса президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал Овсиенко.

У Зеленского удивлены такими заявлениями и уверяют, что направили соответствующее письмо в Совет правосудия.

"На прошлой неделе (16-22 ноября, - ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", - объяснил РБК-Украина замглавы ОП Андрей Смирнов.

Напомним, детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Тогда в НАБУ сообщили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране, а также обнародовали часть записей, которые в своем материале проанализировало РБК-Украина.