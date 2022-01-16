В Украине с начала года провалились под лед 17 человек, среди них есть дети
Фото: в Украине с начала года провалились под лед 17 человек (facebook.com/MNS.GOV.UA)
На водоемах Украины с начала 2022 года погибли 17 человек, из которых двое - дети. Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Только за две первые недели нового года на водных объектах страны погибло 17 человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в ГСЧС обнародовали правила поведения на льду, а именно:
- нельзя выходить на тонкий лед и проверять его прочность ударом ноги,
- нельзя прыгать и бегать по льду, собираться большими группами на одном месте,
- нельзя пробивать много лунок близко друг от друга,
- нельзя ловить рыбу вблизи промоин и слишком далеко от берега,
- под рукой надо иметь прочную веревку 12-15 метров,
- рядом с лункой стоит держать доску или большую ветку.
По информации ГСЧС, безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров.
В частности, для оборудования катка или рыбалки - не менее 10-12 сантиметров, для массового катания на льду - 25 сантиметров.
Напомним, в декабре 2021 года на украинских водоемах погиб 31 человек. Из которых трое - дети.