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В Украине с начала года провалились под лед 17 человек, среди них есть дети 

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 января 2022 13:04
В Украине с начала года провалились под лед 17 человек, среди них есть дети  Фото: в Украине с начала года провалились под лед 17 человек (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

На водоемах Украины с начала 2022 года погибли 17 человек, из которых двое - дети. Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Только за две первые недели нового года на водных объектах страны погибло 17 человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ГСЧС обнародовали правила поведения на льду, а именно:

  • нельзя выходить на тонкий лед и проверять его прочность ударом ноги,
  • нельзя прыгать и бегать по льду, собираться большими группами на одном месте,
  • нельзя пробивать много лунок близко друг от друга,
  • нельзя ловить рыбу вблизи промоин и слишком далеко от берега,
  • под рукой надо иметь прочную веревку 12-15 метров,
  • рядом с лункой стоит держать доску или большую ветку.

По информации ГСЧС, безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров.

В частности, для оборудования катка или рыбалки - не менее 10-12 сантиметров, для массового катания на льду - 25 сантиметров.

Напомним, в декабре 2021 года на украинских водоемах погиб 31 человек. Из которых трое - дети.

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