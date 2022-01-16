В Украине с начала года провалились под лед 17 человек, среди них есть дети 

На водоемах Украины с начала 2022 года погибли 17 человек, из которых двое - дети. Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда.

"Только за две первые недели нового года на водных объектах страны погибло 17 человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ГСЧС обнародовали правила поведения на льду, а именно:

нельзя выходить на тонкий лед и проверять его прочность ударом ноги,

нельзя прыгать и бегать по льду, собираться большими группами на одном месте,

нельзя пробивать много лунок близко друг от друга,

нельзя ловить рыбу вблизи промоин и слишком далеко от берега,

под рукой надо иметь прочную веревку 12-15 метров,

рядом с лункой стоит держать доску или большую ветку.

По информации ГСЧС, безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров.

В частности, для оборудования катка или рыбалки - не менее 10-12 сантиметров, для массового катания на льду - 25 сантиметров.