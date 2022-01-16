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В Україні з початку року провалилися під кригу 17 людей, серед них є діти 

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Україна, Неділя 16 січня 2022 13:04
В Україні з початку року провалилися під кригу 17 людей, серед них є діти  Фото: в Україні з початку року провалилися під кригу 17 людей (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє - діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Лише за два перші тижні нового року на водних об’єктах країни загинуло 17 людей, із них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у ДСНС оприлюднили правила поведінки на льоду, а саме:

  • не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги,
  • не можна стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці,
  • не можна пробивати багато лунок близько одна від одної,
  • не можна ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега,
  • під рукою треба мати міцну мотузку 12-15 метрів,
  • поруч з лункою варто тримати дошку або велику гілку.

За інформацією ДСНС, безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів.

Зокрема, для обладнання ковзанки або риболовлі - не менше 10-12 сантиметрів, для масового катання на льоду - 25 сантиметрів.

Нагадаємо, у грудні 2021 року на українських водоймах загинула 31 людина. З яких троє - діти.

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