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На Донбассе растет число пожаров, штаб ООС забил тревогу

Донбасс, Вторник 11 августа 2020 12:20
На Донбассе растет число пожаров, штаб ООС забил тревогу
Фото: на Донбассе стало больше пожаров (facebook.com/lugdsns)
Автор: РБК-Украина

Штаб ООС просит население соблюдать пожарную безопасность

За последнее время на Донбассе значительно возросло число пожаров. Население и лесхозы призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в Донецкой и Луганской областях резко возросло число пожаров в лесах, степях и на сельскохозяйственных угодьях. Также в районе ООС сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

"В связи с этим командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и населения соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работ на сельхозугодьях, не сжигать стерню, сухостой и мусор на приусадебных участках", - говорится в сообщении.

В штабе обращают внимание на то, что нарушение норм безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в Украине сегодня будет удерживаться пожарная опасность; в частности, по всей стране будет преобладать чрезвычайный уровень.

До этого сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) мужчина поджег поле.

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