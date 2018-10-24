В Україні з початку року відремонтували понад 1000 км доріг

Фото: ремонт дороги (kiev.klichko.org)

За словами Гройсмана, виконано 80% плану і роботи тривають

В Україні з 2018 року відремонтували понад 1000 км доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

"За 9 місяців вже відремонтовано понад 1000 км доріг державного значення. Виконано 80% плану і роботи тривають. Сюди треба додати дороги місцевого значення. Це тисячі кілометрів, які відремонтовані завдяки державній підтримці та реформи з децентралізації", - йдеться в повідомленні.

Фото (twitter.com/VGroysman)

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір виділити 56 млрд гривень на дорожні роботи в 2019 році. За словами Гройсмана, в наступному році на дорожнє будівництво буде виділено 56 млрд гривень. З них на місцеві дороги уряд виділить 17 млрд гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні на ремонт мостів до 2022 року витратять 1 млрд доларів.

Відзначимо, в липні в "Укравтодорі" назвали області з найгіршими дорогами державного значення. Зокрема, на даний момент найбільший відсоток руйнування на дорогах державного значення спостерігається у чотирьох областях. У минулому році за державні кошти було відремонтовано 1,5% доріг загальної мережі.