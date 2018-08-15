В Украине на ремонт мостов до 2022 года потратят 1 млрд долларов, - Омелян

С 2020 года на ремонт дорог и мостов будет ежегодно выделяться около 65 млрд гривен

В Украине на ремонт мостов до 2022 года планируется потратить 1 млрд долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, восстановление украинских мостов до 2022 года предусматривает инвестиции в размере 1 млрд долларов.

"В общем, программа восстановления украинских мостов до 2022 года предусматривает инвестиции в размере 1 миллиардов долларов, которые будут потрачены исключительно на мосты. Этого не достаточно, но это уже хорошее начало", - сказал министр.

Омелян рассказал, что каждый год за счет акциза с горючего планируется увеличивать расходы на восстановление мостов. Таким образом с 2020 года на ремонт дорог и мостов будет ежегодно выделяться около 65 млрд гривен.

"С 1 января мы получили дорожный фонд - это 32,5 миллиардов гривен исключительно на дорожную отрасль. В следующем году эта сумма будет увеличена до 75% - с акциза на топливо. Это будет около 50 миллиардов гривен. И с 2020 года 100% акциза пойдет в дорожный фонд, это означает более 65 миллиардов гривен финансирования на дороги и мосты каждый год, начиная с 2020 года", - рассказал он.

Напомним, советник главы "Укравтодора" Александр Кава в конце июня заявил, что около 9 тысяч мостов в Украине нуждаются в капитальном ремонте.