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В Украине заработал новый способ идентификации MobileID

Новости » Телеком & IT    07.11.2018 - 13:23
Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)

Новый вид электронной подписи упростит заключение контрактов и использование госсервисов

В Украине с 7 ноября начала действовать услуга MobileID - электронная подпись, которая дает возможность упростить заключение контрактов и использование государственных онлайн-сервисов. Об этом на заседании правительства заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Петренко отметил, что сегодня вступил в силу закон об электронных доверительных услугах. Он позволяет внедрить современные электронные методы идентификации личности, в том числе MobileID.

"Важным преимуществом нового цифрового подхода является фиксация реального времени подписания электронных документов. Это защита бизнеса - достоверности и действительности контрактов, которые заключают онлайн в режиме реального времени", - отметил Петренко.

По его словам, благодаря этому украинцы смогут получать услуги на территории всего Европейского союза. Одним из ключевых сервисов станет услуга MobileID.

"С сегодняшнего дня украинцам доступен современный, простой и очень удобный способ идентификации личности - MobileID, или распознавание через мобильный телефон. Благодаря этому наши граждане смогут получать государственные услуги подписывать документы с помощью мобильного устройства", - подчеркнул Петренко.

Для того чтобы воспользоваться услугой MobileID, нужно обратиться к мобильному оператору и оформить с помощью паспорта и идентификационного кода SIM-карту нового поколения, на которую будет записана индивидуальная цифровая подпись.

Кроме того, сегодня Кабмин утвердил требования в сфере электронных доверительных услуг и Порядок проверки соблюдения законодательства в сфере электронных доверительных услуг. Документ обеспечит создание единого пространства на основе системы электронных доверительных услуг с другими странами и гарантирует защиту персональных данных. Все это позволит повысить уровень доверия граждан к электронным услугам.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее предполагалось, что технология идентификации Mobile ID могла быть внедрена в Украине еще в 2017 году.

Также ранее сообщалось, что закон об электронных доверительных услугах позволит получать услуги госорганов со смартфонов.

 

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