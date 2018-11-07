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В Україні запрацював новий спосіб ідентифікації MobileID

Новини » Телеком & IT    07.11.2018 - 13:23
Фото: Павло Петренко (minjust.gov.ua)
Фото: Павло Петренко (minjust.gov.ua)

Новий вид електронного підпису спростить укладання контрактів і використання держсервісов

В Україні з 7 листопада почала діяти послуга MobileID - електронний підпис, що дає можливість спростити укладання контрактів і використання державних онлайн-сервісів. Про це на засіданні уряду заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Петренко зазначив, що сьогодні набув чинності закон про електронні довірчі послуги. Він дозволяє впровадити сучасні електронні методи ідентифікації особистості, в тому числі MobileID.

"Важливою перевагою нового цифрового підходу є фіксація реального часу підписання електронних документів. Це захист бізнесу - справжності і дійсності контрактів, які укладають онлайн в режимі реального часу", - зазначив Петренко.

За його словами, завдяки цьому українці зможуть отримувати послуги на території всього Європейського союзу. Одним з ключових сервісів стане послуга MobileID.

"З сьогоднішнього дня українцям доступний сучасний, простий і дуже зручний спосіб ідентифікації особи - MobileID, або розпізнавання через мобільний телефон. Завдяки цьому наші громадяни зможуть отримувати державні послуги підписувати документи за допомогою мобільного пристрою", - наголосив Петренко.

Для того щоб скористатися послугою MobileID, потрібно звернутися до мобільного оператора і оформити за допомогою паспорта та ідентифікаційного коду SIM-картку нового покоління, на яку буде записаний індивідуальний цифровий підпис.

Крім того, сьогодні Кабмін затвердив вимоги у сфері електронних довірчих послуг та Порядок перевірки додержання законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Документ забезпечить створення єдиного простору на основі системи електронних довірчих послуг з іншими країнами і гарантує захист персональних даних. Все це дозволить підвищити рівень довіри громадян до електронних послуг.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше передбачалося, що технологія ідентифікації Mobile ID могла бути впроваджена в Україні ще в 2017 році.

Також раніше повідомлялося, що закон про електронні довірчих послуги дозволить отримувати послуги держорганів зі смартфонів.

 

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