В Украине почти все мусорные свалки не соответствуют экологическим нормам

93% населения Украины считают экологическую проблему важной и хотят, чтобы она была решена

В Украине 99% мусорных свалок не соответствуют современным экологическим нормам. Об этом сегодня во время координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среди того огромного количества мусорных свалок, которые есть на территории Украины, 99% - это те свалки, которые на сегодня не отвечают современным экологическим требованиям.

Вместе с тем, как сообщил Семерак, согласно опросу, около 93% населения Украины считают экологическую проблему важной и желают, чтобы она была решена.

"А половина из опрошенных считает проблему очень важной, однако, эта же доля респондентов указала, что не знает, что происходит с мусором после его вывоза", - добавил Семерак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сжигается 2,7% отходов, еще только 3% идут на повторную переработку. По словам Геннадия Зубко, чтобы изменить ситуацию необходимо, в частности, реализовывать Национальную стратегию управления отходами.

Также сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины намерено инициировать повышение штрафов за мусор на дорогах.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается предусмотреть штраф за выброс отходов за пределы урн, контейнеров или иных емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора. За первое нарушение предлагается штрафовать на 340-850 гривен, за повторное - на сумму до 1 700 гривен.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за выбрасывание мусора из окон и дверей вагонов поездов, за борт речного судна, а также из окон и дверей автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев.