В Украине перерабатывается всего 3% отходов, - Зубко

Чтобы изменить ситуацию необходимо имплементировать Национальную стратегию управления отходами

В Украине сжигается 2,7% отходов, еще 3% идут на повторную переработку. Об этом сегодня во время координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний день в Украине фактически сжигается 2,7% отходов.

"Если взять, например, Европейский союз, то там эта доля доходит до 26%. Если говорить о переработке отходов, то ситуация намного хуже: 43% - ЕС на сегодняшний день перерабатывает, а в Украине эта цифра составляет 3%", - сказал он.

По его словам, чтобы изменить ситуацию необходимо, в частности, реализовывать Национальную стратегию управления отходами.

"Мы ожидаем, что после заседания Координационного совета в течение недели-двух мы получим от органов местного самоуправления, от администраций конкретные предложения и замечания или рекомендации относительно того, что мы можем внести в Национальный план и для того, чтобы мы буквально в первой декаде сентября смогли выйти на принятие правительством распоряжения по утверждению Национального плана действий и двигаться к его выполнению", - добавил Зубко.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины намерено инициировать повышение штрафов за мусор на дорогах.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается предусмотреть штраф за выброс отходов за пределы урн, контейнеров или иных емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора. За первое нарушение предлагается штрафовать на 340-850 гривен, за повторное - на сумму до 1 700 гривен.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за выбрасывание мусора из окон и дверей вагонов поездов, за борт речного судна, а также из окон и дверей автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев.