В Україні майже всі сміттєзвалища не відповідають екологічним нормам

93% населення України вважають екологічну проблему важливою і бажають, щоб вона була вирішена

В Україні 99% сміттєзвалищ не відповідають сучасним екологічним нормам. Про це сьогодні під час координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами повідомив міністр екології та природніх ресурсів України Остап Семерак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед тієї величезної кількості сміттєзвалищ, які є на території України, 99% - це ті сміттєзвалища, які на сьогодні не відповідають сучасним екологічним вимогам.

Разом з тим, як повідомив Семерак, згідно з опитуванням, близько 93% населення України вважають екологічну проблему важливою і бажають, щоб вона була вирішена.

"А половина з опитаних вважає проблему надважливою, однак, ця ж частка респондентів вказала, що не знає, що відбувається зі сміттям після його вивезення", - додав Семерак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні спалюється 2,7% відходів, ще лише 3% йдуть на повторну переробку. За словами Генадія Зубко, щоб змінити ситуацію необхідно, зокрема, імплементувати Національну стратегію управління відходами.

Також повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України має намір ініціювати підвищення штрафів за сміття на дорогах.

Раніше у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується передбачити штраф за викидання відходів за межі урн, контейнерів чи інших ємкостей для збирання, утилізації чи переробки сміття. За перше порушення пропонується штрафувати на 340-850 гривень, за повторне - на суму до 1 700 гривень.

Крім того, пропонується збільшити штрафи за викидання сміття з вікон і дверей вагонів поїздів, за борт річкового судна, а також з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв.