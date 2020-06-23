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В Україні можна перевірити онлайн законність заготівлі деревини

Новини » Політика     23.06.2020 - 12:33
В Україні можна перевірити онлайн законність заготівлі деревини
Фото: заготівля деревини (freepik)

Реєстр лісорубних квитків уже працює у 23 областях

В Україні можна перевірити онлайн законність заготівлі та походження деревини. Вперше про плани заготівлі деревини на 2020 рік було оприлюднено всю інформацію.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.

Глава відомства Андрій Заблоцький переконаний, що відкриття інформації допоможе краще контролювати суспільству всі процеси у лісовій галузі.

"Зробили відкритими електронні сервіси, на яких кожен українець просто зі смартфона може побачити - де, як і скільки деревини заготовляють, чи легальна ця діяльність", - сказав він.

За словами очільника Держлісагентства, на сайті відомства можна:

  • перевірити законність заготівлі деревини: реєстр лісорубних квитків уже працює у 23 областях;
  • перевірити походження деревини за номером бирки, ТТН-ліс або авто;
  • дізнатися про розміщення легальних об’єктів переробки деревини;
  • ознайомитися з аналітикою по аукціонам з продажу деревини.

Нагадаємо, влітку 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Міноборони і органам на місцях встановити централізовану систему обліку деревини в державних і комунальних лісгоспах для припинення незаконної вирубки лісу.

Як писало РБК-Україна, у жовтні в Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини, у ньому було опубліковано 27 тисяч виданих дозвільних квитків на заготівлю і вирубку лісу.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України лесГослесагентство
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