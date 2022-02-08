В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько

Украинцы, которые живут на линии разграничения, могут получить специальную субсидию на электрообогрев. Она составляет 1500-1700 гривен .

По ее словам, этим механизмом активно пользуется Донецкая область, Луганская - меньше.

"Там у людей нети ни газового отопления, ни электроотопления, потому что там все было разрушено. Мы сделали исключение. Для тех всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения, мы дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. У кого нет электроотопления, они обогреваются электрообогревателями", - сообщила Лазебная.