Субсидии в Украине: кто имеет право и кому назначается помощь 

В Украине право на получение субсидий имеют семьи, у которых плата за коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Он высчитывается индивидуально для каждой семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минсоцполитики.

Кто имеет право на субсидию

Субсидия назначается одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц, то есть по месту регистрации лица, с учетом всех зарегистрированных лиц.

При этом при назначении субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

Кому может быть назначена помощь

Одному из зарегистрированных в доме лиц, на имя которого открыты лицевые счета на оплату коммунальных услуг

Остальные члены домохозяйства для назначения субсидии должны подтвердить свое согласие на доступ и обработку персональных данных. Квартиросъемщики, которые платят коммунальные услуги в соответствии с договором аренды, также имеют право на получение субсидии.

Несовершеннолетние лица, которые остались без родительской опеки или недееспособным лицам трудоспособного возраста

В случае если в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, которые остались без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя).

Лица, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем:

арендуют жилье на основании договора найма (аренды);

индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию в случае, когда им начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенным лицам.

При этом субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства лица и по месту его фактического проживания.