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В Україні можна отримати спецсубсидію на електрообігрівання: кому і скільки

Автор: Анастасія Рокитна

Українці, які живуть на лінії розмежування, можуть отримати спеціальну субсидію на електрообігрівання. Вона становить 1500-1700 гривень.

Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "ДОМ".

За її словами, цим механізмом активно користується Донецька область, Луганська - менше.

"Там люди не мають ні газового опалення, ні електроопалення, бо там все було зруйновано. Ми зробили виняток. Для тих всіх населених пунктів, які знаходяться на лінії розмежування, ми дали право на субсидію за тарифами, як для електроопалення. В кого немає електроопалення, вони обігріваються електрообігрівачами", - повідомила Лазебна.

Раніше повідомлялось, що з бюджету виділили кошти на соціалку за лютий.

Нагадаємо, в Україні право на отримання субсидій мають сім'ї, у яких плата за комунальні послуги більша визначеного для них обов’язкового платежу.

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Субсидії в Україні