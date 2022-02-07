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Из бюджета выделили средства на социалку за февраль: какие запланированы выплаты

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 17:39
Из бюджета выделили средства на социалку за февраль: какие запланированы выплаты Фото: Минсоцполитики профинансировало социальные выплаты в феврале (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики профинансировало выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям. Средства выделены за февраль 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Таким образом, в ближайшее время средства за февраль текущего года поступят на счета получателей, открытые в банке или через "Укрпочту", для выплаты:

  • - ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского заведения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ней;
  • - государственной помощи в связи с беременностью и родами, помощи при рождении ребенка, пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, помощи на детей одиноким матерям, пособия при усыновлении ребенка, пособия на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, которым не установлена инвалидности;
  • - государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • - государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • - государственной социальной помощи на уход;
  • - временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
  • - временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату;
  • - пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • - ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • - государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • - государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • - оплата услуг патронатного воспитателя, выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя и осуществление расходов на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • - возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня".

Напомним, согласно закону о государственном бюджете, расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планировалось потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

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Министерство социальной политики
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