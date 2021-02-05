В Україні можуть заборонити розміщення реклами на дорогах

В Україні можуть заборонити розміщення реклами на автошляхах. Євроінтеграційний комітет Верховної ради дав висновок по відповідному законопроекту №№4534.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Автори проекту переконані, що рекламоносії відвертають увагу водіїв, перешкоджають оцінці дорожньо-транспортної ситуації, особливо через їхнє яскраве освітлення в темну пору доби.
Пропонується заборонити зовнішню рекламу на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:
Комітет дійшов висновку, що цей закон не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України.
Нагадаємо, комітет з питань європейської інтеграції України в Європейський союз підтримав законопроект №3006, яким в Україні хочуть заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті.