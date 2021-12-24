UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству здравоохранения обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Официально решение будет принято позже.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Минздраву рекомендовали вводить бустерную дозу для этой возрастной категории через шесть месяцев после второй прививки.

Затем эту рекомендацию рассмотрит оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям, возможно, 28-29 декабря, отметил Лапий.

"В НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, далее мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а затем министерство вводит в действие своим указом", - объяснил он.

Напомним, Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальної дозы вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация