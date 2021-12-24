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В Україні можуть ввести ревакцинацію для людей від 60 років: що це означає

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров'я забезпечити ревакцинацію для людей від 60 років. Офіційно рішення буде прийнято пізніше.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

МОЗ рекомендували вводити бустерну дозу для цієї вікової категорії через шість місяців після другого щеплення.

Потім цю рекомендацію розгляне оперативний штаб МОЗ щодо вакцинокерованих інфекцій, можливо, 28-29 грудня, зазначив Лапій.

"У НТГЕІ є ще три дні на обробку і внесення поправок в наші рекомендації, далі ми представляємо їх на штабі. Штаб за них голосує, а потім Міністерство вводить в дію своїм указом", - пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу.

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Вакцинація