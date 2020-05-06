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В Україні можуть ввести "паспорти здоров'я"

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 12:52
В Україні можуть ввести "паспорти здоров'я"
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Якщо ВООЗ рекомендує запровадження таких документів, Україна це підтримає

Україна готова запровадити так звані "паспорти здоров'я", що підтверджують відсутність коронавірусу в організмі, якщо вони будуть рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

За її словами, сьогодні такої практики офіційно немає у жодній країні, оскільки процедура створення і видачі документа ще не розроблена. Однак, якщо ВООЗ рекомендує запровадження таких документів, Україна це підтримає.

"Якщо це буде введено в світі і рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це буде введено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його треба проводити, але на це поки що відповідей немає і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна поки що не має", - зазначила Олеськів.

Під "паспортом здоров'я" мається на увазі документ, який підтверджує відсутність коронавірусу в організмі. Передбачається, що такі паспорти можуть бути використані в якості додаткового документу при відвідуванні іншої країни.

Раніше з ініціативою ввести "паспорта здоров'я" для туристів виступили в Греції.

Нагадаємо, влада Греції сподівається на старт туристичного сезону вже в липні. При цьому Греція очікує, що сезон-2020 буде набагато гіршим за попередні через побоювання людей подорожувати на тлі пандемії.

Також РБК-Україна повідомляло, що роботу готелів для туристів почали відновлювати в Єгипті. Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку з серпня.

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