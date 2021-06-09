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В Украине могут ввести новые налоги на продажу квартир

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир. Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Законопроект №5600 размещен на сайте парламента.

Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

Кроме того, для граждан предлагается ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Отметим, в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 11,6%. По сравнению с концом 2020 года цены выросли на 5,6%.

Как сообщало РБК-Украина, объемы строительства в Украине в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,9%. При этом строительство жилья выросло на 40,0%.

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