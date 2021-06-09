В Украине могут ввести новые налоги на продажу квартир

Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир. Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

Кроме того, для граждан предлагается ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.