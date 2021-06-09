В Україні можуть ввести нові податки на продаж квартир

Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир. Це передбачено законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Проектом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.

Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.