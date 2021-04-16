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В Украине могут ввести госмониторинг качества услуг мобильной связи

Автор: Юлия Струк

В Украине могут ввести государственный мониторинг качества услуг мобильной связи. Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №4465.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ предлагает на уровне закона дать определение понятия "мониторинг качества услуг подвижной (мобильной) связи". Он определяет субъект хозяйствования, который будет уполномочен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на проведение мониторинга качества таких услуг.

Предусмотрено усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением качества услуг мобильной связи, в том числе путем внеплановых проверок.

В комитете подчеркнули, что благодаря законопроекту государство получит механизм определения качества мобильной связи.

"Его принятие будет способствовать обеспечению граждан качественной мобильной связью и доступом к широкополосному интернету. Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о мониторинге качества услуг мобильной связи №4465", - указано в сообщении.

Напомним, НКРСИ изменила процедуру переноса абонентских номеров. Новые правила перехода от одного оператора к другому заработают с 1 декабря 2021 года.

Как писало РБК-Украина, операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППП) с кодом другого оператора.

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Новости Украины мобильная связьВерховная Рада
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