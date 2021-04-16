В Украине могут ввести госмониторинг качества услуг мобильной связи

В Украине могут ввести государственный мониторинг качества услуг мобильной связи. Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №4465.
Документ предлагает на уровне закона дать определение понятия "мониторинг качества услуг подвижной (мобильной) связи". Он определяет субъект хозяйствования, который будет уполномочен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на проведение мониторинга качества таких услуг.
Предусмотрено усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением качества услуг мобильной связи, в том числе путем внеплановых проверок.
В комитете подчеркнули, что благодаря законопроекту государство получит механизм определения качества мобильной связи.
"Его принятие будет способствовать обеспечению граждан качественной мобильной связью и доступом к широкополосному интернету. Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о мониторинге качества услуг мобильной связи №4465", - указано в сообщении.
Напомним, НКРСИ изменила процедуру переноса абонентских номеров. Новые правила перехода от одного оператора к другому заработают с 1 декабря 2021 года.
Как писало РБК-Украина, операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППП) с кодом другого оператора.