В Украине могут ввести госмониторинг качества услуг мобильной связи

Документ предлагает на уровне закона дать определение понятия "мониторинг качества услуг подвижной (мобильной) связи". Он определяет субъект хозяйствования, который будет уполномочен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на проведение мониторинга качества таких услуг.

Предусмотрено усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением качества услуг мобильной связи, в том числе путем внеплановых проверок.

В комитете подчеркнули, что благодаря законопроекту государство получит механизм определения качества мобильной связи.

"Его принятие будет способствовать обеспечению граждан качественной мобильной связью и доступом к широкополосному интернету. Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о мониторинге качества услуг мобильной связи №4465", - указано в сообщении.