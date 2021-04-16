В Україні можуть запровадити держмоніторинг якості послуг мобільного зв’язку

Документ пропонує на рівні закону надати визначення поняття "моніторинг якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку". Він визначає суб’єкт господарювання, який буде уповноважений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на проведення моніторингу якості таких послуг.

Передбачається посилити державний нагляд (контроль) за додержанням якості послуг мобільного зв’язку, в тому числі шляхом позапланових перевірок.

У комітеті підкреслили, що завдяки законопроекту держава отримає механізм визначення якості мобільного зв’язку.

"Його ухвалення сприятиме забезпеченню громадян якісним мобільним зв’язком та доступом до широкосмугового інтернету. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо моніторингу якості послуг мобільного зв’язку №4465", - вказано у повідомленні.