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В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що відомо

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Київ, Середа 23 лютого 2022 11:08
В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що відомо  Фото: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 лютого Верховна рада може запровадити надзвичайний стан в Україні. Формат наразі обговорюється.

Про це сказала РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це дуже ймовірно. У яких саме регіонах (вводити НС, - ред.) вирішує РНБО. Чекаємо на їх вирішення", - сказала вона.

Як написала у своєму Telegram нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська, ймовірно, уведення надзвичайно стану стосуватиметься, перш за все Донецької і Луганської областей, а також ймовірно, Києва та області, Харківської і Херсонської області.

Згідно з законом, надзвичайний стан вводиться максимум на 60 днів з можливістю пролонгації в разі потреби.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вчора заявив, що на засіданнях РНБО не приймалися рішення про воєнний стан в Україні.

Втім, зазначимо, що чергове засідання РНБО проводиться і сьогодні, наразі очікується брифінг за його підсумками.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з силовиками та головами фракцій Верховної ради обговорював можливість запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Росією областях.

Він також заявляв, що країна перейде на воєнний стан лише у разі широкомасштабної війни з Росією.

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