В Украине могут ввести бустерную вакцинацию: когда Минздрав рассмотрит вопрос

Бустерную дозу вакцинации от коронавируса в этом году вводить уже не будут. Минздрав рассмотрит этот вопрос уже в январе следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Правительственного портала".
Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что этот вопрос только планируют рассмотреть.
"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", - сообщил он.
Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID.
Тем временем, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ.