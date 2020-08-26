В Украине могут ужесточить ответственность за схемы при усыновлении детей

Кабинет министров предлагает ужесточить ответственность за серые схемы при усыновлении детей. Кроме того, предлагается присоединение Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как заявил премьер Денис Шмыгаль, присоединение к Конвенции позволит защищать права детей на полноценную жизнь в кругу семьи.

"Конечно, наш приоритет - чтобы ребенок имел полноценную жизнь в кругу семьи именно в нашей стране. Но если по тем или иным причинам этого не происходит, то должна быть цивилизованная возможность гражданам других государств из стран-участников Конвенции усыновить наших детей", - отметил он.

Он также добавил, что предлагается ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение порядка усыновления детей.

"Некоторые недобросовестные фирмы не должны заниматься усыновлением по различным серым схемам, как это происходило в предыдущие годы. Принятие этого пакета документов исключит такие вещи", - добавил Шмыгаль.

Согласно законопроекту, нарушение порядка усыновления будет наказываться на срок до 5 лет тюрьмы (было до 3 лет). Подкуп или угрозы при усыновлении повлекут до 5 лет лишения свободы.

Вышеуказанные действия в отношении нескольких детей, повторные нарушения или те, которые привели к тяжелым последствиям, - от 5 до 7 лет лишения свободы.

Фото: текст законопроекта

Напомни, ранее сообщалось, что в Кабинете министров хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями.