В Україні можуть посилити відповідальність за схеми при усиновленні дітей

Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за сірі схеми при усиновленні дітей. Крім того, пропонується приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, приєднання до Конвенції дозволить захищати права дітей на повноцінне життя в колі сім'ї.

"Звичайно, наш пріоритет - щоб дитина мала повноцінне життя в колі сім'ї саме в нашій країні. Але якщо з тих чи інших причин цього не відбувається, то має бути цивілізована можливість громадянам інших держав з країн-учасників Конвенції усиновити наших дітей", - зазначив він.

Він також додав, що пропонується посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення порядку усиновлення дітей.

"Деякі недобросовісні фірми не повинні займатися усиновленням за різними сірими схемами, як це відбувалося в попередні роки. Прийняття цього пакету документів унеможливить такі речі", - додав Шмигаль.

Відповідно до законопроекту, порушення порядку усиновлення буде каратися на строк до 5 років в'язниці (було до 3 років). Підкуп або загрози при усиновленні спричинять до 5 років позбавлення волі.

Вищевказані дії щодо кількох дітей, повторні порушення або ті, які призвели до тяжких наслідків, - від 5 до 7 років позбавлення волі.

Фото: текст законопроекту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів хочуть законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями.