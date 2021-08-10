В Украине могут увеличить штраф за вред экологии: что предлагают
В Украине планируют повысить административные санкции за вред экологии. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начало подготовку законопроекта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Мальованого.
Как отметил чиновник, административные санкции могут быть повышены более чем в 10 раз.
"Наши специалисты совместно с представителями Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов сейчас готовят проект закона об усилении ответственности за около 50 экологических нарушений", - добавил Мальованый.
Таким образом министерство планирует стимулировать органы местного самоуправления к введению более эффективных действий по защите экологии.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в течение текущего года в Украине больше всего пострадала экология Ровенской и Житомирской областей. Сумма убытков превышает 140 млн гривен.