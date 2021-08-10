В Украине могут увеличить штраф за вред экологии: что предлагают

В Украине планируют повысить административные санкции за вред экологии . Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начало подготовку законопроекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Мальованого.

Как отметил чиновник, административные санкции могут быть повышены более чем в 10 раз.

"Наши специалисты совместно с представителями Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов сейчас готовят проект закона об усилении ответственности за около 50 экологических нарушений", - добавил Мальованый.

Таким образом министерство планирует стимулировать органы местного самоуправления к введению более эффективных действий по защите экологии.