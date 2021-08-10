В Україні можуть збільшити штраф за шкоду екології: що пропонують

В Україні планують підвищити адміністративні санкції за шкоду екології . Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розпочало підготовку законопроєкту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.

Як відзначив посадовець, адміністративні санкції можуть бути підвищені у більше ніж 10 разів.

"Наші фахівці спільно з представниками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів наразі готують проєкт закону щодо посилення відповідальності за близько 50 екологічних порушень", - додав Мальований.

Таким чином міністерство планує стимулювати органи місцевого самоврядування до запровадження більш ефективних дій щодо захисту екології.