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В Україні можуть збільшити штраф за шкоду екології: що пропонують

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 19:08
В Україні можуть збільшити штраф за шкоду екології: що пропонують Фото: в Україні збільшать штраф за шкоду довкіллю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні планують підвищити адміністративні санкції за шкоду екології. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розпочало підготовку законопроєкту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.

Як відзначив посадовець, адміністративні санкції можуть бути підвищені у більше ніж 10 разів.

"Наші фахівці спільно з представниками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів наразі готують проєкт закону щодо посилення відповідальності за близько 50 екологічних порушень", - додав Мальований.

Таким чином міністерство планує стимулювати органи місцевого самоврядування до запровадження більш ефективних дій щодо захисту екології.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що протягом поточного року в Україні найбільше постраждала екологія Рівненської та Житомирської областей. Сума збитків перевищує 140 млн гривень.

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