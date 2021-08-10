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Окружающей среде двух областей нанесен наибольший вред с начала года, - Госэкоинспекция

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Киев, Вторник 10 августа 2021 18:47
Окружающей среде двух областей нанесен наибольший вред с начала года, - Госэкоинспекция Фото: окружающая среда Житомирской и Ровенской областей больше всего пострадали с начала года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала текущего года, окружающая среда Житомирской и Ровенской областей больше всего пострадала в Украине из-за ряда нарушений. Общая сумма убытков за последние семь месяцев составляет 140,8 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Мальованого.

По данным инспекции Полесского округа, экологии Житомирской и Ровенской области нанесен ущерб в размере 140,8 млн гривен.

"Это самая большая цифра среди остальных территориальных подразделений в Украине. Общая сумма рассчитанных во всей стране убытков составляет 850,5 миллионов гривен", - отмечает Мальований.

Среди критических нарушений в сфере экологии отмечаются:

  • массовая вырубка деревьев;
  • несанкционированные свалки и несоблюдение требований по обращению с отходами;
  • игнорирование зоны безусловного отселения при выращивании сельскохозяйственной продукции;
  • загрязнение экологии в результате работы ЧАО "Ривнеазот", Трипольской ТЭС, ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий" и других предприятий;
  • игнорирование правил охоты и рыболовства.
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Житомир Госэкоинспекция Ровенская область
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