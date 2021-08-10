Окружающей среде двух областей нанесен наибольший вред с начала года, - Госэкоинспекция
Фото: окружающая среда Житомирской и Ровенской областей больше всего пострадали с начала года (Getty Images)
С начала текущего года, окружающая среда Житомирской и Ровенской областей больше всего пострадала в Украине из-за ряда нарушений. Общая сумма убытков за последние семь месяцев составляет 140,8 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Мальованого.
По данным инспекции Полесского округа, экологии Житомирской и Ровенской области нанесен ущерб в размере 140,8 млн гривен.
"Это самая большая цифра среди остальных территориальных подразделений в Украине. Общая сумма рассчитанных во всей стране убытков составляет 850,5 миллионов гривен", - отмечает Мальований.
Среди критических нарушений в сфере экологии отмечаются:
- массовая вырубка деревьев;
- несанкционированные свалки и несоблюдение требований по обращению с отходами;
- игнорирование зоны безусловного отселения при выращивании сельскохозяйственной продукции;
- загрязнение экологии в результате работы ЧАО "Ривнеазот", Трипольской ТЭС, ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий" и других предприятий;
- игнорирование правил охоты и рыболовства.