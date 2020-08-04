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В Украине могут утвердить новый Устав по охране Нацгвардией ядерных установок

Автор: Юлия Струк

Кабмин внес в парламент соответствующий законопроект

В Украине могут утвердить новый Устав по охране Национальной гвардией ядерных установок. Кабинет министров внес в Верховную Раду соответствующий проект закона №3947.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект "Об Уставе по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов" разработали на выполнение одной из норм закона "О Национальной гвардии".

Документ определяет организацию и порядок несения военной службы по охране НГУ ядерных установок, ядерных материалов и т.п., а также права и обязанности военнослужащих Нацгвардии, которых привлекают для несения такой службы.

"На сегодня законопроект не утратил своей актуальности и требует безотлагательного рассмотрения и принятия Верховной радой Украины девятого созыва", - подчеркивают в Кабмине.

Напомним, в Украине могут появиться эксперты по радиационной защите, которые будут консультировать органы власти: КМУ подал в Раду соответствующий проект закона №3869.

Как писало РБК-Украина, в мае ВР приняла во втором чтении законопроект №2372, который направлен на избежание ослабления госрегулирования безопасности использования ядерной энергии.

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