Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин внес в Раду соответствующий законопроект

В Украине могут появиться эксперты по радиационной защите, которые будут консультировать органы власти. Кабинет министров подал в Верховную раду соответствующий проект закона №3869.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает ввести консультирование субъектов деятельности в сфере использования ядерной энергии, других юридических и физических лиц, органов власти с экспертами по радиационной защите. Консультации будут касаться соблюдения требований законодательства по вопросам ядерной и радиационной безопасности.

Этот документ определяет основные требования к лицу, которое намерено стать экспертом по радиационной защите, орган, который уполномочен признавать компетенцию эксперта, основные принципы порядка признания компетенции.

Кроме того, проект предусматривает утверждение положения об эксперте по радиационной защите, которым будет определен перечень направлений компетенций, требования к объему знаний и практических навыков эксперта по радиационной защите и порядок признания их компетенции.

Напомним, в мае ВР приняла во втором чтении законопроект №2372, который направлен на избежание ослабления госрегулирования безопасности использования ядерной энергии.

Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований расследуют возможные неправомерные действия должностных лиц Минэнерго в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.