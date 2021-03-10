В Украине могут реструктуризировать все валютные кредиты, взятые под залог жилья

Закон предлагает провести конвертацию в гривну валютных обязательств и изменить процентные ставки и срок погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа. В то же время кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Кроме того, рабочая группа наработала ряд предложений для доработки законопроекта при подготовке ко второму чтению.

Парламентарии хотят уточнить требования к потребительским кредитам в иностранной валюте, подлежащим обязательной реструктуризации.

Подчеркивается, что реструктуризация должна проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюты, установленным НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.

Предлагается и урегулировать ситуацию с ранее принятыми судебными решениями о принудительном взыскании имущества, которое выступало обеспечением валютного кредита.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде законопроект №4475 принять за основу", - указано в сообщении.

Нардепы также решить поручить финкомитету доработать закон путем внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

Эти изменения предусматривают возможность реструктуризации по кредитным договорам, по которым суды приняли решение об обращении взыскания на единственное жилье заемщика, но такое решение не выполнено вследствие моратория на такое взыскание, который сейчас действует в Украине.

Кроме того, на время проведения реструктуризации действие такого моратория предлагаю продолжить.